Нападающий Колоса Евгений Селезнев запомнился не только забитым голом в матче 9-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

Уже после матча в подтрибунном помещении у футболиста случился конфликт с главным тренером СК Днепр-1. В ходе перепалки Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке.

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"Ничего не хотите сказать мне, нет? Ничего не хотите? В моей стране никто не может мне говорить, на каком языке общаться. Тем более хорваты!" – парировал Селезнев.

Напомним, гол Евгения с пенальти помог Колосу победить (2:0) и подняться на 5 место в турнирной таблице УПЛ. Днепряне остались на 10 строчке.

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