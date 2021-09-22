"Нас покинули несколько ведущих игроков, а новые ребята вникают в игру команды. Тренировочный процесс в Заре не менялся. В общем, идет нормальный рабочий процесс.

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Читая всю критику, которая в последнее время обрушилась на нашу команду, нам неприятно. Мы ведь и сами понимаем, что к чему. И естественно, хотим играть и выигрывать, как это было раньше.

Надеюсь, победа над Черноморцем поможет вылезти Заре из этой ямы, ведь психологически было тяжеловато. Но ничего, это футбол, со всеми бывает. В Италии Ювентус сейчас тоже находится в зоне вылета, а в прошлом сезоне такое же было с французским ПСЖ. Ничего критического в этом нет", – сказал Кабаев в комментарии FanDay.

Напомним, после 8-ми туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет седьмой. От лидера – Динамо – луганчан отделяет 8 очков.

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