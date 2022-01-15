Ницца принимала Нант в рамках 21 тура чемпионата Франции. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Лига 1, 21-й тур

Ницца – Нант – 2:1

Голы: Дольберг, 21 (пен.), Тюрам-Ульен, 56 – Жиротто, 45

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Футболисты Ниццы на правах хозяина поединка открыли счет в матче благодаря реализованному пенальти. Однако еще до свистка на перерыв гости выровняли положение.

Во втором тайме при равной борьбе решающим стал удар 20-летнего Кефрена Тюрам-Ульена, принесшего победу хозяевам.

Победа закрепила Ниццу на второй строчке, уменьшив отставание от ПСЖ на 8 очков. Нант расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

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