Ницца выгнала игрока, который украл часы у Дольберга

Нападающий Ниццы Ламин Диаби покинул команду из-за конфликтной ситуации с одноклубником Каспером Дольбергом.

Руководство Ниццы решило в одностороннем порядке распрощаться с нападающим Ламином Диаби, который ранее признался в краже часов за 70 тысяч евро у одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L'Equipe.

Дольберг стал жертвой грабителей на базе Ниццы

Напомним, что Дольберг обнаружил пропажу своего часов стоимостью 70 тысяч евро. Датчанин обратился в полицию, которая провела расследование происшествия. Диаби в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также обязался возместить ущерб Касперу.

Стоит отметить, что 18-летний Диаби в нынешнем сезоне не провел за Ниццу ни одного поединка, в то время как Каспер Дольберг отметился тремя голами в семи матчах за клуб. В Ниццу датчанин перебрался лишь в конце лета с Аякса за 20,5 млн евро. Добавим, что Ницца занимает 6 место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков.

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