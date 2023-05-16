Ницца рассматривает Роберто Де Дзерби и Грэма Поттера в качестве будущего главного тренера.

Спортивный директор INEOS Дэйв Брейлсфорд настаивает на приглашении на пост главного тренера Ниццы экс-наставника Челси Грэма Поттера, информирует Get French Football News. Согласно источнику, спортивный директор клуба Флоран Гизольфи не согласен с этой кандидатурой и хотел бы пригласить наставника Лорьяна Режиса Ле Бри.

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Согласно L'Équipe, в шорт-лист Ниццы также вошёл действующий тренер Брайтона Роберто Де Дзерби. Сообщается, что итальянец является одним из шести специалистов, которых Ницца рассматривает в статусе будущего наставника.

Напомним, что Поттер и Де Дзерби – два бывших главных тренера Михаила Мудрика.

Сейчас Ниццу возглавляет Дидье Дигар, он работает с командой с января – с тех пор, как руководство клуба уволило Люсьена Фавра. Ранее Дигар работал с молодёжной командой Ниццы.

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