Лига 1, 16 тур

Гавр – Ницца – 3:1

Голы: Сабби, 5, 35, Байо, 51 (пен) – Люше, 90+1

Удаления: Грансир, 81 – Тодибо, 81

Ланс – Реймс – 2:0

Голы: Саид, 43, Кортес, 75

Лион прибил Монако на его поле и приблизился к спасительной зоне – прежняя цель Шахтера забил победный гол

Гавр дома сумел переиграть одного из лидеров чемпионата. Ницца, которая имеет одну из лучших оборон в топ-5 чемпионатах, пропустила впервые три мяча в текущем сезоне. Гол престижа удалось забить лишь в компенсированное время ко второму тайму. Ницца имеет 32 очка и отстает от ПСЖ на четыре пункта, но парижане в этом туре еще не играли. Гавр поднялся на девятую строчку с 19 баллами.

Ланс одолел Реймс, который в этом сезоне является претендентом на еврокубки. Гости довольно неплохо комбинировали и создавали моменты, но ни одним воспользоваться не сумели. А вот команда Франка Эса удачно распорядилась немногочисленными шансами. Ланс сейчас поднялся на пятую строчку с 26 очками. Реймс остался на восьмом месте с 23 баллами.

Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас