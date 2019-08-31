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Ницца подписала таланта ПСЖ

14:52 35 Читати українською
Ницца подписала таланта ПСЖ
Стенли Нсоки / ПСЖ

Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки продолжит карьеру в Ницце.

Ницца на своем официальном сайте объявила о переходе 20-летнего защитника Стэнли Нсоки. Сроки сделки не разглашаются. Вероятно, сумма трансфера составила 12,5 млн евро.

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К слову, в прошлом сезоне Нсоки провел за первую команду парижан 15 поединков во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

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Напомним, на этой неделе Ницца уже подписала Каспера Дольберга, Алексиса Клода-Мориса и Адама Унаса.

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