Новым главным тренером Ниццы стал Франк Эс, который вывел Ланс в Лигу чемпионов.

В четверг, 6 июня, Ницца на своём официальном сайте объявил о назначении Франка Эса на пост главного тренера команды. Он сменил Франческо Фариоли, который уехал работать в Аякс.

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Также "орлята" представили нового спортивного директора. Им стал Флориан Морис, который до этого четыре сезона проработал в Ренне. Именно Морис подбирал Ницце нового тренера. По его словам, Эс был для клуба "выбором номер один".

Ранее СМИ Франции писали о том, что Ниццу может возглавить Бруно Женезио. В конце концов, он ушёл работать в Лилль.

Ницца заняла 5 место по итогам сезона и завоевала путёвку в Лигу Европы.

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