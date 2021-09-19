Франция. Лига 1, 6 тур

Ницца – Монако – 2:2

Голы: Делор, 51, Будауи, 73 – Головин, 39, Бен-Йеддер, 77 (пен)

Нереализованный пенальти: Гуири, 82 (Н)

В первом тайме Монако играл лучше и перед перерывом повел в счете – Головин замкнул в пустые ворота прострел Жерсона. Во второй половине встречи Ницца перехватила инициативу и быстро отыгралась, когда Делор воспользовался навесом Гуири.

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Настоящий огонь начался на 73-й минуте. Ницца вышла вперед благодаря голу Будауи, но сразу же привезла пенальти на свои ворота. Бен-Йеддер с "точки" выровнял ситуацию, но теперь уже оборона Монако привезла себе 11-метровый (мяч попал в руку Бадиашилю). Однако Гуири свой пенальти не реализовал.

В итоге – 2:2. Ницца набрала 10 очков и поднялась на 4 место Лиги 1, а Монако с 5 баллами остался в нижней части турнирной таблицы.