Ницца не смогла удержать победу над Ренном и потеряла шанс приблизиться к зоне еврокубков

Ницца и Ренн открывали программу 21 тура чемпионата Франции.

Лига 1, 21 тур

Ницца – Ренн – 1:1

Голы: Дольберг, 47 – Тет, 81

Команды имели достаточное количество острых моментов в первой половине, однако счет оставался "сухим". Особенно "старался" Каспер Дольберг, который испортил две хорошие возможности для взятия ворот Ренна.

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Датчанин исправился уже через две минуты после выхода игроков из раздевалок. Пьер Ле-Мелу выполнил идеальный прострел с фланга, и экс-форварду Аякса осталось не промазать в пустые ворота. Команда Патрика Виейра отошла назад, за что поплатилась ближе к финальному свистку. Хавбек Ренна Флавьен Тет остался без присмотра в самом сердце штрафной Ниццы и спас для своей команды ничью.

"Орлята" потеряли шанс приблизиться к еврокубковой зоне Лиги 1, а вот Ренн уверенно удерживает третье место, которое дает право на квалификацию Лиги чемпионов.

Турнирная таблица чемпионата Франции