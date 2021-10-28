Ницца и Марсель встречались в перенесенном поединке третьего тура французского первенства. Обзор встречи читайте на Футбол 24.

Лига 1, 3-й тур

Ницца – Марсель – 1:1

Голы: Гуири, 6 – Пайе, 42

Обе команды соседствовали перед матчем – 3 и 4 строчки французского первенства. Матч обещал быть ожесточенным. Таким выдался первый тайм. Дебютный гол был забит уже на 6-й минуте. Защитник Марселя отдал неточную передачу, Ницца разогнала контратаку, которую превосходно завершил Гуири.

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Еще до перерыва Пайе восстановил паритет "олимпийцев". Димитри получил прострел с фланга, убрал единственного защитника и результативно пробил в дальний угол. Во втором тайме Марсель минимально преобладал, но больше никто не забивал.

В конце концов обе команды остались со своим: Ницца – третья, Марсель – четвертый. У "орлят" 20 очков, а у "олимпийцев" на один меньше.

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