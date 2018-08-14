Ницца арендовала Маолиду у Лиона

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Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провал
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Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшиласьСборная Украины — 13 авг 674
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Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка КлоппаАнглия — 13 авг 390
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