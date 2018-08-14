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Ницца арендовала Маолиду у Лиона

13 августа 22:51 9 Читати українською
Ницца арендовала Маолиду у Лиона
Мизиан Маолида / ФК Ницца

Форвард Лиона Мизиан Маолида на правах аренды будет выступать за Ниццу.

Ницца на своем официальном сайте объявила о годичной аренде нападающего Лиона Мизиана Маолиды.

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Форвард в сезоне 2017/2018 появлялся на поле в основном со скамейки запасных, будучи дублером Мариано Диаса. Маолида должен стать заменой Марио Балотелли, которого в течение всего лета сватают в другой клуб.

Ницца в 1 туре Лиги 1 сенсационно проиграла дебютанту дивизиона Реймсу со счетом 0:1.

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Трансферы Франция Мизиан Маолида Мизиан Маолида Лион Лион Ницца Ницца
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