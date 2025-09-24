Рома будет гостить на поле Ниццы в рамках первого тура основного этапа Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ницца – Рома состоится сегодня, 24 сентября. Стартовый свисток на стадионе Альянц Ривьера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Ницца – Рома? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия подписки. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Артем Довбик в этом сезоне ни разу не выходил в основе Ромы на матчи Серии А, но в Лиге Европы наконец-то начнет со старта.

Стартовый состав Ниццы: Диуф – Менди, Ба, Данте (к) – Луше, Ванхаутт, Будауи, Бард – Сансон, Кевин Карлос, Бога.

Стартовый состав Ромы: Свилар – Челик, Манчини, Н'Дика – Ренш, Коне, Эль-Айнауи, Цимикас – Суле, Эль-Шаарави (к) – Довбик.

