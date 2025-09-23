Джан Пьеро Гасперини сделает минимальную ротацию стартового состава по сравнению с игрой против Лацио.

Артем Довбик должен будет выйти в стартовом составе на матч 1-го тура Лиги Европы с Ниццей. Этого ожидает редакция фан-сайта Ромы Voce Giallorossa. Согласно ее прогнозам, главный тренер "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини прибегнет к использованию схемы 3-4-1-2/3-4-2-1 (в зависимости от положения Суле на поле), которую он использовал в двух последних матчах с Лацио и Торино.

Выступление Довбика в видеообзоре матча Лацио – Рома – 0:1

Редакция ожидает, что Артем Довбик сыграет в стартовом составе при поддержке Матиаса Суле и Лоренцо Пеллегрини. Эван Фергюсон должен будет начать игру с Ниццей в запасе.

В стартовый состав Ромы должны вернуться Эрмосо и Уэсли – они восстановились после травм.

Рома переиграла Лацио на выезде впервые за 9 лет – Довбык растворился на поле, безумное расточительство обидчика Динамо