Ницца и Бенфика сыграют матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Стартовые составы и ссылки на онлайн трансляцию доступны в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 6 августа, во Франции на стадионе Альянц Ривьера состоится матч квалификации Лиги чемпионов между Ниццей и Бенфикой. Начало поединка запланировано на 22:00.

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Где смотреть поединок Ницца – Бенфика? Игру можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Maincast.tv.

В составе Бенфики традиционно выйдет на поле украинский голкипер Анатолий Трубин, который попал в стартовый состав команды.

Стартовые составы:

Ницца: Диуф, Менди, Бах, Данте (к.), Клосс, Сансон, Будауи, Бар, Буанани, Моффи, Янсон.

Бенфика: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди (к.), Даль, Риос, Барренчеа, Шельдеруп, Аурснес, Иванович, Павлидис.

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