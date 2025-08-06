Ницца – Бенфика: стартовые составы и бесплатная онлайн-трансляция квалификации Лиги чемпионов
Ницца и Бенфика сыграют матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Стартовые составы и ссылки на онлайн трансляцию доступны в этой новости на "Футбол 24".
Сегодня, 6 августа, во Франции на стадионе Альянц Ривьера состоится матч квалификации Лиги чемпионов между Ниццей и Бенфикой. Начало поединка запланировано на 22:00.
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Где смотреть поединок Ницца – Бенфика? Игру можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Maincast.tv.
В составе Бенфики традиционно выйдет на поле украинский голкипер Анатолий Трубин, который попал в стартовый состав команды.
Стартовые составы:
Ницца: Диуф, Менди, Бах, Данте (к.), Клосс, Сансон, Будауи, Бар, Буанани, Моффи, Янсон.
Бенфика: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди (к.), Даль, Риос, Барренчеа, Шельдеруп, Аурснес, Иванович, Павлидис.
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