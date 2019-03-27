toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

"Ни за какие деньги", – Безус рассказал, поехал ли бы играть в Россию

21:48 31 Читати українською
"Ни за какие деньги", – Безус рассказал, поехал ли бы играть в Россию
Роман Безус / ФК Гент

Полузащитник Гента Роман Безус прокомментировал невызов Ярослава Ракицкого в сборную Украины и свои действия в случае приглашения из России.

"Поехал ли бы я играть в Россию? Ни за какие деньги.

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України

Правильное ли решение не вызывать Ракицкого? Это не мое решение. Я не буду комментировать. Это решение главного тренера. Если бы я был тренером и принимал решение, то тогда можно было что-то говорить, как бы я поступил в такой ситуации", – сказал Безус FootballHub.

Напомним, защитник Зенита Ярослав Ракицкий не был вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.

Теги
Россия Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Роман Безус Роман Безус Зенит Зенит Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
36
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук