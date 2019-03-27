"Ни за какие деньги", – Безус рассказал, поехал ли бы играть в Россию

Полузащитник Гента Роман Безус прокомментировал невызов Ярослава Ракицкого в сборную Украины и свои действия в случае приглашения из России.

"Поехал ли бы я играть в Россию? Ни за какие деньги.

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Правильное ли решение не вызывать Ракицкого? Это не мое решение. Я не буду комментировать. Это решение главного тренера. Если бы я был тренером и принимал решение, то тогда можно было что-то говорить, как бы я поступил в такой ситуации", – сказал Безус FootballHub.

Напомним, защитник Зенита Ярослав Ракицкий не был вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.