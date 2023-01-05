Накануне прошло очередное заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт организации.

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На нем, в частности, был рассмотрен и утвержден международный календарь матчей мужских сборных на 2023 год и Единый календарь мероприятий по женскому футболу на 2023 год. Кроме того, обсудили проблемы аттестации футбольных клубов Украины на сезон-2023/24 и утвердили ее процедуру.

К сожалению, снова был проигнорирован вопрос относительно главного тренера сборной Украины. Контракт бывшего наставника "сине-желтых" Александра Петракова завершился в декабре 2022 года – о продолжении сотрудничества с ним не сообщалось, равно как и не было объявлено имя нового наставника национальной сборной Украины.

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