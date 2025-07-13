“Что касается эры российских тренеров в Динамо, то считаю, что ни Семин, ни Газзаев для глобального развития клуба ничего не дали. Да, локальные успехи случались, но если на работу россиян посмотреть в контексте истории киевского Динамо, вывод будет неутешительный.

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Многие оппонируют мне, ведь при Семине стали чемпионами, дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Но почему же дальше Семин ничего не достиг? Дело в том, что его приход дал результат благодаря эффекту новизны, ведь это был первый тренер не из "динамовской" системы. Семин был для игроков скорее папой, чем главным тренером (это тоже надо уметь, поэтому стоит отдать ему должное). Мог пошутить с футболистами, дистанция в общении была очень короткая. Под него обновили команду – приобрели Вукоевича, Гильерме, Еременко, Бетао. Кроме того, подросла молодежь: Милевский, Кравец, Алиев.

Семин играл в абсолютно не "динамовский" футбол, не использовал фланги. Вообще запрещал крайним защитникам высоко идти в атаку.

Главное, что удалось Семину, – это расслабить команду, дать игрокам веру в себя. Есть с чем сравнивать, ведь я работал в разных тренерских штабах Динамо", – цитирует автобиографию Олега Лужного Динамо Киев от Шурика.

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