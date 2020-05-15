toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

"Ни с кем не разговаривал": Джурабчиан отреагировал на слухи о трансфере Коутиньо

18:11 19 Читати українською
"Ни с кем не разговаривал": Джурабчиан отреагировал на слухи о трансфере Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Reuters

Скандальный агент Киа Джурабчиан прокомментировал информацию о будущем полузащитника мюнхенской Баварии Филиппе Коутиньо. Его контракт принадлежит испанской Барселоне.

"Две недели назад Филиппе был прооперирован. Это означает, что он пропустит большую часть концовки сезона, поскольку на восстановление ему понадобится 6 недель.

Коутиньо рискует пропустить завершение сезона

Пока ни с одним клубом не обсуждали никаких сделок. Сейчас внимание всех приковано к возобновлению сезона в безопасных от коронавируса условиях. Пока ситуация не нормализуется, разговоры о трансферах Филиппе и других моих клиентов отложены", – цитирует агента talkSPORT.

Отметим, что нынешний сезон бразильский атакующий хавбек проводит в Баварии на правах аренды из Барселоны. Мюнхенцы, однако, не собираются активировать опцию выкупа. В свою очередь на Камп Ноу предпочитают продать Коутиньо, чтобы иметь свободные средства на покупку новых звезд. Интерес к бразильцу проявляют Челси и Лестер.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

blog_ava
Российский бизнесмен кинул украинского футболиста, когда узнал его национальность – спас Маркевич
13:34
356
Теги
Барселона Барселона Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Киа Джурабчиан Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Германия Трансферы Трансферы Барселоны
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
    Бельгія — 17:49189 Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
20
час
:
57
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук