"Ни с кем не разговаривал": Джурабчиан отреагировал на слухи о трансфере Коутиньо

Скандальный агент Киа Джурабчиан прокомментировал информацию о будущем полузащитника мюнхенской Баварии Филиппе Коутиньо. Его контракт принадлежит испанской Барселоне.

"Две недели назад Филиппе был прооперирован. Это означает, что он пропустит большую часть концовки сезона, поскольку на восстановление ему понадобится 6 недель.

Коутиньо рискует пропустить завершение сезона

Пока ни с одним клубом не обсуждали никаких сделок. Сейчас внимание всех приковано к возобновлению сезона в безопасных от коронавируса условиях. Пока ситуация не нормализуется, разговоры о трансферах Филиппе и других моих клиентов отложены", – цитирует агента talkSPORT.

Отметим, что нынешний сезон бразильский атакующий хавбек проводит в Баварии на правах аренды из Барселоны. Мюнхенцы, однако, не собираются активировать опцию выкупа. В свою очередь на Камп Ноу предпочитают продать Коутиньо, чтобы иметь свободные средства на покупку новых звезд. Интерес к бразильцу проявляют Челси и Лестер.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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