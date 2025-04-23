– Назарий, как ваши дела в Хайдуке?

– Все хорошо. Сейчас начал играть. Впечатления от новой команды положительные, ведь она борется за чемпионство. Здесь очень классные фанаты, но специфические. Клуб уже 20 лет не выигрывал национальное первенство, и все этого очень хотят и ждут. Дай Бог, удастся подарить городу праздник. Думаю, здесь будет невероятная атмосфера.

Гаттузо расхвалил Русина после победного матча – Хайдук мчится к первому за 20 лет чемпионству

– Как у вас складываются отношения с главным тренером Дженнаро Гаттузо?

– Мне кажется, что сейчас он такой же тренер, каким в прошлом был игроком – много страсти к игрокам и футболу. Как человек, если честно, очень классный. Ко всем относится одинаково. С ним приятно работать, но трудно. У него сложные тренировки, и он требователен как к нам, так и к самому себе. Это что-то новое для меня. Прикольно.

– Часто заслуженным в прошлом футболистам не удается стать классными тренерами. Говорил ли когда-то Гаттузо типа: "А вот я играл, я забивал..."?

– Нет. В этом плане он ни разу не ставил себя выше кого-то в команде, рассказывая, что выиграл чемпионат мира или еще что-то. Повторюсь, к каждому относится с респектом. Топ, – сказал Русин в интервью Украинскому футболу.

К слову, Русин перебрался в Хорватию на правах аренды зимой этого года.

Русин помог Хайдуку одержать победу над аутсайдером – экс-звезда Зари получил красную, а легенда Барсы забил гол