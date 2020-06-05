toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Ни разу": игрок Реала оставил горячую красотку без интимной жизни на карантине

5 июня 23:49 60 Читати українською
"Ни разу": игрок Реала оставил горячую красотку без интимной жизни на карантине
Марта Диас / фото из соцсетей

Защитник Реала Серхио Регилон, который играет в Севилье на правах аренды, во время пандемии коронавируса не проводит время со своей возлюбленной.

Популярная испанская You-Tube-блогерша Марта Диас, которая встречается с Регилоном, заявила, что они за последние несколько месяцев ни разу не занимались сексом.

Сексапильная экс-модель Playboy запланировала приобрести клуб на родине – начала с амплуа агента

"Занимаемся ли мы сексом на карантине Нет, я сейчас не с ним. Я на карантине. Ни разу", – рассказала Диас в эфире шоу La Resistencia.

К слову, в нынешнем сезоне Регилон провел 25 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Возобновление сезона в Испании запланировано на 11 июня матчем между Севильей и Бетисом.

Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду

blog_ava
Милевский назвал преимущество Динамо над Шахтером
5 июня
634
Теги
Серхио Регилон Серхио Регилон коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид Севилья Севилья Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
19
мин
Шахтер
17:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук