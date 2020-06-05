"Ни разу": игрок Реала оставил горячую красотку без интимной жизни на карантине

Защитник Реала Серхио Регилон, который играет в Севилье на правах аренды, во время пандемии коронавируса не проводит время со своей возлюбленной.

Популярная испанская You-Tube-блогерша Марта Диас, которая встречается с Регилоном, заявила, что они за последние несколько месяцев ни разу не занимались сексом.

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"Занимаемся ли мы сексом на карантине Нет, я сейчас не с ним. Я на карантине. Ни разу", – рассказала Диас в эфире шоу La Resistencia.

К слову, в нынешнем сезоне Регилон провел 25 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Возобновление сезона в Испании запланировано на 11 июня матчем между Севильей и Бетисом.

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