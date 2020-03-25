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"Ни один вирус не догонит": Суркис оригинально опроверг, что подхватил коронавирус

25 марта 23:26 17 Читати українською
"Ни один вирус не догонит": Суркис оригинально опроверг, что подхватил коронавирус
Григорий Суркис / УНИАН

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о состоянии своего здоровья на фоне слухов об обнаруженном коронавирусе.

"Искренне тронут вниманием некоторых СМИ, вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода.

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Я кручу педали в спортзале. Всем рекомендую, тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго вам здоровья, соотечественники. И доброжелатели, и недоброжелатели", – поделился Суркис в видеокомментарии Футбольному клубу.

Напомним, Григорий Суркис был президентом Динамо с 1993 по 2002 годы, после чего стал одним из функционеров УЕФА.

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коронавирус Григорий Суркис
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