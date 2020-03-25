"Ни один вирус не догонит": Суркис оригинально опроверг, что подхватил коронавирус

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о состоянии своего здоровья на фоне слухов об обнаруженном коронавирусе.

"Искренне тронут вниманием некоторых СМИ, вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода.

Суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более 200 млн

Я кручу педали в спортзале. Всем рекомендую, тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго вам здоровья, соотечественники. И доброжелатели, и недоброжелатели", – поделился Суркис в видеокомментарии Футбольному клубу.

Напомним, Григорий Суркис был президентом Динамо с 1993 по 2002 годы, после чего стал одним из функционеров УЕФА.

Шевченко 25 лет назад дебютировал за сборную Украины – болезненное поражение от топ-соперника и потеря шансов на Евро