Ни один из легионеров "горняков" не получил вызов на последний сбор перед Олимпиадой-2020. Полная заявка из 23 игроков обнародована на официальном сайте CBF.

Олимпиада-2020: результаты жеребьевки групп футбольного турнира

Главный тренер бразильцев Андре Жардин внезапно потерял доверие к представителям Шахтера. На предыдущей сбор он вызвал сразу четырех "горняков" – Майкона, Додо, Тете и Антонио. Впрочем, теперь все они рискуют не сыграть на Олимпиаде в Токио.

Напомним, бразильцы попали в одну группу с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией. Именно "селесао" являются действующими олимпийскими чемпионами.

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