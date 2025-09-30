"Нико Уильямс не был тем профилем, который мы искали, но он может сыграть и слева, и справа. А Ферран Торрес начинал становиться "девяткой", и его уже нельзя было считать среди вариантов на флангах. Если берешь Нико – имеешь и правый, и левый фланг, но не "девятку".

Если такой большой игрок, как Нико, хочет прийти, когда агент предлагает его нам, мы, конечно, говорим. Так и было. Футбол такой: игрок по каким-то причинам не хотел принимать те условия, которые мы поставили, агент имеет свои интересы – и мы не знаем, как оно дальше пошло. Но никакой полемики нет. Это очень простая история. Он мог дать нам правый и левый фланг, не "девятку", но если не было других решений, он нам подошел бы, потому что это топ-игрок и он закрывает две из трех позиций.

Ничего не сорвалось. Мы просто выдвинули условия клуба, дальше надо было перенести переговоры на бумагу, в контракты, и сказали, что не примем те условия, которые нам выдвинули, потому что ни один игрок не может ставить нам ультиматумы. В итоге ничего страшного. Мы дали дедлайн на ответ, ответа не было, они пошли своим путем, Барселона – своим.

Главное, чтобы было понятно: мы не охотились за Нико, это его агент вышел на нас", – цитирует Деку Mundo Deportivo.

