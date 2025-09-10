"Мы столкнулись с командой, которая играет очень плотно. Могли забить больше, и за единственную нашу ошибку нас наказали. Когда мы остались вдесятером, пришлось приложить больше усилий. У нас были моменты. Против такого плотного блока нужно быстрее передавать мяч друг другу.

Зидан готовится возглавить европейскую сборную – он следит за ее матчами и чемпионатом страны

Освистывание Рабьо? Это неприемлемо. Он игрок сборной Франции, он носит эту футболку. Когда он в своем клубе – это не мое дело, что там происходит. Адриен надежный, в последнем моменте он здорово сыграл в подкате. Ни один игрок не должен через это проходить. Это французская сборная, он француз, как и все остальные игроки", – сказал Дешам в комментарии TF1.

Франция удержала победу над Исландией – "викинги" забили дважды, Мбаппе обошел Анри и стал вторым бомбардиром сборной