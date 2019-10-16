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Ни один игрок Динамо не попал в список сборной Украины U-16 на ближайший матч

12:00 68 Читати українською
Ни один игрок Динамо не попал в список сборной Украины U-16 на ближайший матч
Сергей Нагорняк / Сайт УАФ

Главный тренер сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк определился со списком игроков, которые помогут команде в двух спаррингах против Грузии (19 и 21 октября).

Полный список игроков, которых вызвали в юношескую сборную, появился на официальном сайте УАФ.

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Вратари: Денис Барченко (Шахтер), Юрий-Владимир Герета (Карпаты).

Защитники: Александр Христенко, Олег Чуйко, Даниил Удод (все – Шахтер), Андрей Китела, Юрий Важинский, Назар Русяк, Богдан Слюбик (все – Карпаты), Даниил Славов (ДЮСШ-11 Черноморец).

Полузащитники: Иван Лосенко, Иван Борисенко, Олег Пушкарев, Антон Глущенко (все – Шахтер), Егор Ярмолюк (Днепр), Владимир Мельничук, Максим Мельниченко (оба – Черноморец), Олег Федор (Карпаты).

Нападающие: Владислав Колодежный (Черноморец), Денис Почапский (Шахтер).

Заслуживает внимания тот факт, что в списке нет ни одного игрока Динамо. Напомним, ранее киевляне отказались отпускать своих футболистов в юношеские команды, что вызывало возмущение главы комитета национальных сборных УАФ Мирона Маркевича.

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