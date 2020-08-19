"Ни одного новичка в команде пока нет": тренер Руха – о подготовке к старту УПЛ

"Считаю, что главную тренерскую работу для выхода команды в УПЛ сделал Леонид Станиславович Кучук. Также не нужно забывать, что команду к сезону готовил Юрий Михайлович Бакалов. Мы лишь довели все до логичного завершения. Понимаем, что сейчас нужно очень серьезно готовиться к Премьер-лиге, ведь впереди – очень серьезные игры.

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До старта нового сезона остается крайне мало времени. За это короткое время мы ничего кардинально не перестроим в команде, но настраиваемся очень серьезно перед ответственными поединками. От работы игроков на тренировке мы будем отталкиваться и принимать те или иные решения. На сегодня мы готовимся к новому сезону с теми игроками, которые выходили в УПЛ. Ни одного новичка в команде пока нет.

Первые матчи в Премьер-лиге покажут, насколько мы готовы к элитному дивизиону: и клуб, и тренеры, и игроки. Каждый матч – это своеобразный экзамен, к которому нужно готовиться отдельно. Какой футбол я хочу видеть от своей команды в Премьер-лиге? Мы будем играть на результат. Стремимся, чтобы как можно больше футболистов прогрессировали и выходили на новый уровень", – цитирует Федыка официальный сайт Руха.

Напомним, львовская команда по итогам прошлого сезона заняла в турнирной таблице Первой лиги второе место и впервые в истории вышла в УПЛ. В первом матче подопечные Федыка сыграют на выезде с полтавской Ворсклой.

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