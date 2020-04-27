"На сцену в халате выйдешь": Алиев считает Милевского фаворитом на "Золотой мяч"

Скандальный экс-футболист киевского Динамо Александр Алиев спрогнозировал будущего обладателя "Золотого мяча".

"6 января будут вручать "Золотой мяч". Если другие чемпионаты не восстановят, ты чувствую, "подзалетишь" на "Золотой мячишко". А ты на сцену в халате выйдешь", – сказал Алиев в эфире Youtube-канала "Миля".

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Напомним, чемпионат Беларуси – единственный европейский чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Команда Милевского неудачно стартовала в чемпионате – Динамо Брест пока с семью очками занимает четырнадцатую строчку турнирной таблицы.

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