Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи оценил игру Артема Довбика в матче Рома – Фиорентина (1:0), в которой украинец забил единственный мяч.

Кардуччи поставил Довбыку высокую "семерку". Тем самым Артема было признано вторым лучшим игроком "джаллоросси" в матче с Фиорентиной – после вратаря Миле Свилара (8 баллов).

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"Он незаметен, но забивает в нужный момент как настоящий центрфорвард. И заслуженно получает аплодисменты Олимпико", – отметил Кардуччи.

Конкурент по нападению и партнер по атаке Довбика Элдор Шомуродов получил от редакции 6,5 балла: "Немного растерянный в первом тайме, но бескорыстный при оформлении ассиста на Добвика".

Рома благодаря голу Довбика ворвалась в зону Лиги чемпионов – только один игрок превзошел украинца