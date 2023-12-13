Незабитый пенальти Модрича и неуверенная игра Кепы в видеообзоре матча Унион – Реал – 2:3
Реал обыграл Унион Берлин (2:3) в шестом раунде Лиги чемпионов. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".
Реал все свои задачи решил на групповом этапе еще до заключительного тура. А вот Униону нужна была лишь победа, которую им добыть не удалось.
Реал подарил Браге билет в Лигу Европы – Модрич не забил пенальти, Кепа не убедил
В первом тайме у мадридцев была возможность открыть счет, но Модрич неудачно исполнил пенальти. Зато берлинцы забили гол в раздевалку в добавленное время. После перерыва Реал трижды огорчил соперника, а Унион смог организовать лишь один гол. В итоге встреча закончилась победой мадридцев 3:2. Стоит заметить, что Андрей Лунин остался в запасе, а Кепа впервые вышел в старте после травмы.
Реал продолжит борьбу за самый престижный европейский трофей, а Унион не попал даже в Лигу Европы.