Реал все свои задачи решил на групповом этапе еще до заключительного тура. А вот Униону нужна была лишь победа, которую им добыть не удалось.

Реал подарил Браге билет в Лигу Европы – Модрич не забил пенальти, Кепа не убедил

В первом тайме у мадридцев была возможность открыть счет, но Модрич неудачно исполнил пенальти. Зато берлинцы забили гол в раздевалку в добавленное время. После перерыва Реал трижды огорчил соперника, а Унион смог организовать лишь один гол. В итоге встреча закончилась победой мадридцев 3:2. Стоит заметить, что Андрей Лунин остался в запасе, а Кепа впервые вышел в старте после травмы.

Реал продолжит борьбу за самый престижный европейский трофей, а Унион не попал даже в Лигу Европы.