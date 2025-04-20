“Наставник Шахтера Марино Пушич уже не впервые невыразительную игру своих подопечных оправдывает судейскими, по его мнению, просчетами. Хотя, как по мне, арбитр не допустил ошибок, которые бы повлияли на результат матча. Вот почему главному тренеру чемпионов прежде всего, причины провала надо искать в слабой обороне Шахтера, который умудрился пропустить аж четыре мяча от Колоса с его далеко не образцовой атакой, а также поинтересоваться у своих нападающих причинами их расточительности.

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Я считаю, что Новохатний справился со своими обязанностями, в частности, в эпизоде, когда отменил взятие ворот ковалевцев из-за офсайда. В чем Пушич прав, так в том, что это безобразие просматривать видеозапись эпизода более десяти минут. Хотя не исключено, что мог быть какой-то технический сбой. Тут, действительно, был убит ритм, не говоря уже о психологическом ударе. Ведь у Шахтера была уверенность, что счет станет ничейный, а выяснилось, что надо снова догонять. А ковалевцам же наоборот эта отмена только добавила уверенности и воодушевления.

Согласно букве закона действовал арбитр и когда в компенсированное время назначил в ворота Колоса пенальти, которое номинальные хозяева реализовали сократив отставание до минимума. Времени для спасительного штурма у Шахтера еще хватало, но очередной провал в обороне привел к четвертому пропущенному мячу. Неужели и тут виноваты судьи?" – сказал Ступар для Sport.ua.

Напомним, Шахтер сенсационно уступил Колосу (2:4) в матче 25-го тура УПЛ. Сейчас "горняки" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ с 54-мя очками. Колос находится на 10-й позиции с 25-ю баллами.

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