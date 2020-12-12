"Я не строю каких-то иллюзий относительно сборной Франции. Мы встречались с французами несколько раз и у нас в картотеке есть выигрышный матч, который состоялся в плей-офф ЧМ-2014. Я считаю, что сборная Франции не только фаворит нашей группы отбора ЧМ-2022, но и главный фаворит на выигрыш чемпионата мира в Катаре. Считайте это моим мнением. Обыграть Францию ​​будет чрезвычайно сложно.

"Украина – второй фаворит нашей группы": экс-тренер Боснии и Герцеговины оценил результаты жребия квалификации ЧМ-2022

Почему я считаю, что второе место Украина должна занять? Это и предыдущий отборочный цикл, где мы били Португалию, это даже нынешняя безумная ковидная осень, где Украина нашла в себе силы и обыграла испанцев, тех самых, которые потом разгромили Германию. У нас есть достаточно классный опыт и даже те товарищеские матчи с негативным оттенком, тоже были большим опытом.

Украина в последнее время играла исключительно против сильных соперников. Швейцария, в том числе, тоже была сильным соперником. Я считаю, что второе место в квалификации ЧМ-2022 сборной Украины по силам завоевать. Невыход из этой группы я буду считать провалом", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Боснией и Грецеговиной, Финляндией и Казахстаном.

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