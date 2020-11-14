Шведский специалист решил не продлевать контракт с "викингами", сообщает официальный сайт KSI.

Вайсс покинет сборную Грузии из-за невыхода на Евро-2020

В четверг исландцы проиграли Венгрии (1:2) решающий матч за выход на Евро-2020. Хамрен проведет с командой завершающие туры Лиги наций против Дании (15 ноября) и Англии (18-го), после чего сложит полномочия. Исландия с нулем очков идет на последней строчке группы 2 и потеряла все шансы сохранить прописку в элите.

Добавим, что Хамрен возглавил "викингов" осенью 2018-го. Под его руководством команда провела 26 матчей – 9 побед, 5 ничьих и 12 поражений.

Венгрия запрыгнула в "группу смерти" на Евро-2020, Словакия и Шотландия последними квалифицировались на турнир