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"Невозможно словами описать всю боль", – сестра Салы трогательно поздравила с Днем рождения погибшего игрока

17:58 43 Читати українською
"Невозможно словами описать всю боль", – сестра Салы трогательно поздравила с Днем рождения погибшего игрока
Эмилиано Сала / Reuters

Сестра погибшего форварда Эмилиано Салы Ромина чувственно обратилась к своему брату, который умер в авиакатастрофе.

"Нет слов, которые бы описали всю боль. С Днем рождения, брат! Где бы ты ни был, дай нам силы продолжать.

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Хотелось бы, чтобы все было иначе. Обещаю тебе, что мы не остановимся до конца. Отправляю поцелуи на небеса", – поделилась Ромина Сала в своем Instagram.

Напомним, 21 января самолет с форвардом Кардиффа на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метров были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Эмилиано Сале.

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Теги
Англия Смерти футболистов Футбольные авиакатастрофы Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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