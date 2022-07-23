– Алекс, ты покидаешь Манчестер Сити. Уверен, что это грустный момент для тебя. Ты дал очень многое для Сити, ты имел прекрасные отношения с болельщиками. Уход должен быть тяжелым решением для тебя.

– Я не был готов к этому дню, особенно к прощальной речи. Это было невероятное время, невероятные 5 сезонов и невероятные 6 лет, потому что один сезон я провел в аренде. Я чувствую, что был небольшой частью этого удивительного клуба.

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Я очень благодарен всем, кто сделал так много, чтобы помочь мне и моей семье. Это грустный день, но это жизнь, ты должен продолжать. Желаю Сити всего наилучшего. Они знают, что мой телефон всегда включен для них. Для любого из клуба. Мы всё еще друзья.

Моя речь получилась эмоциональной. Я тренировал её и говорил себе: "Просто сдержи слезы". Но это невозможно, когда видишь всех этих ребят перед собой. После всех этих лет осталось много воспоминаний. Как хороших, так и плохих. Я счастлив, что однажды смогу сказать своим внукам, что был маленькой частью этого замечательного клуба. Я не могу выбрать что-нибудь одно лучшее за время, проведенное в Сити. Мы получили много титулов.

– Одним из твоих лучших матчей называют встречу с Астон Виллой в последнем туре прошлого сезона, когда ты вышел на замену в перерыве, перевернул матч и сделал ассист. Этот поединок стал чемпионским.

– Первое имя, которое мне приходит на ум, – это Илкай Гюндоган. Этот парень действительно перевернул матч.

Большое спасибо всем болельщикам Сити. Они поддерживали меня всё это время. В том числе, в самое тяжёлое время моей жизни – когда российская агрессия пришла в Украину и началась война. Я и моя семья чувствовали удивительную поддержку в Великобритании. Мы не можем быть достаточно благодарны за то, что они для нас сделали. Я не знаю, что бы я делал без этой поддержки. Ни я, ни украинцы никогда не были в такой ситуации. Мы просто должны быть вместе и победить вместе.

– Летом 2018 года ты мог уйти, но решил остаться. И ты действительно боролся за то, чтобы играть, ты имел ключевую роль в команде. Это говорит об украинском духе или твоем личном духе? Ты смог остаться и стать столь значительной частью наших успехов в последние годы.

– Мы можем говорить о духе, о характере, но главное – нужно верить в себя. К тому же это было бы невозможно без тренерского штаба Пепа Гвардиолы. Благодарю их за веру в меня и за все, что они сделали для меня.

– По чему ты будешь скучать больше всего?

Я буду скучать по всему в Сити. По одноклубникам, по медицинскиму персоналу, по людям из кухни, по тем, кто ухаживает за газоном. Я буду скучать по всем им, потому что это фантастические люди. Каждый из них.

Благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет. Вы фантастические, вы невероятны. Ваша поддержка невероятна. Желаю вам всего наилучшего. Продолжайте поддерживать свой клуб, всё будет хорошо. Я очень вас люблю, – заявил Зинченко в прощальном интервью для ютуб-канала Манчестер Сити.

Напомним, украинец перешел в Сити летом 2016 года, но первый сезон провёл в аренде в ПСВ. В составе "горожан" Зинченко отыграл 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 трофеев (в частности, 4 чемпионства АПЛ, а также финал Лиги чемпионов 2020/21). В июле 2022 года Александр перешел в Арсенал, а сумма соглашения между клубами составила 30 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов.

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