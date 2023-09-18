"Мне не понравилась игра и вряд ли она вообще кому-то понравилась. Было очень мало голевых моментов. Однако невозможно каждый матч играть качественно, поэтому надо и в таких поединках добывать очки. Это первое поражение, когда-то это должно было произойти, жаль, что произошло сегодня.

Историческая победа черкасцев в видеообзоре матча ЛНЗ – Рух – 2:1

У обеих команд не было моментов в первом тайме, поэтому была такая вязкая игра. Она шла до первой ошибки и, к сожалению, мы ее сделали – ЛНЗ открыл счет в матче. Это опыт, хотелось бы его получать не такой ценой, но от этого никто не застрахован. Больше в первой половине игры ничего не было. Команда не выполнила установку на игру в первом тайме, потому что не было нужной агрессии и драйва.

ЛНЗ провел успешную замену, хорошо сыграл нападающий, когда забил гол. Надо быть постоянно сконцентрированными, а нам этого не хватало в эпизоде со вторым пропущенным голом. Я был далеко от голевого момента, поэтому не могу комментировать решение арбитра, который засчитал этот мяч. Соперник не играл агрессивно, но качественно оборонялся", – приводит слова Пономарева официальный сайт Руха.

Напомним, что ЛНЗ неожиданно одолел Рух (2:1), одержав первую домашнюю победу в УПЛ.

ЛНЗ одержал историческую победу под руководством Дулуба, прервав беспроигрышную серию Руха