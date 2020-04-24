"Невозможно изменить человека, если он сам этого не хочет": Венглинский не удивлен удалением Хачериди

Экс-нападающий киевского Динамо и футбольный эксперт Олег Венглинский поделился мыслями по поводу очередных выходок защитника брестского Динамо Евгения Хачериди.

"Все обсуждают чемпионат Беларуси. Сразу скажу, что я его не смотрю, так как он не вызывает у меня большого интереса. Видел только очередное удаление Хачериди, которое вызвало у меня улыбку.

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Это еще раз подтверждает, что невозможно изменить человека, если он сам этого не хочет, поэтому я не удивлен. Иногда могу поинтересоваться лишь результатами матчей", – сказал Венглинский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионате Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. Все это вызвало бурю возмущений и появились слухи о разрыве контракта с футболистом. Впоследствии руководство брестского клуба объявило, что Хачериди остается игроком команды, а сам защитник извинился перед соперником и арбитром.

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