Джанлуиджи Буффон – легендарная фигура в мире футбола. "Супермена" уважает каждый, за какую бы команду ни болел с детства. Джиджи из тех игроков, которыми невозможно не восхищаться.

Победа в Лиге чемпионов была мечтой всей карьеры Буффона. Уже даже обычные зрители начали говорить что-то вроде "хочу, чтобы Джиджи наконец-то выиграл Лигу чемпионов". Но судьба всегда махала капризным хвостом перед мечтой кипера даже тогда, когда до нее оставался только шаг.

Пропасть после трамплина: деклассация Шальке Коноплянки Зинченко и Ко

Буффон стал единственным голкипером в истории, игравшим в ЛЧ в четырех десятилетиях и в каждом из них отстоявшим на ноль. К сожалению, за уникальность и выслугу лет "ушастый" кубок не дают.

Первая попытка юного Буффона была с Пармой в 97-м. Команда не прошла групповой этап – плей-офф начинался с 1/4 финала, второе место итальянцев означало вылет из турнира.

В сезоне 1999/2000 Парма потерпела поражение в квалификации от Рейнджерс, а в следующем году не пробилась на турнир. Джиджи потребовались перемены.

В Ювентусе дела пошли лучше, гранд всегда ставил перед собой самые высокие задачи. В дебютном сезоне в составе туринцев Буффону придется пережить разочарование – первое место в первом групповом раунде и драматический вылет из второго группового раунда.

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Сезон 2002/03. Ювентус шаг за шагом двигается по турниру, одолевает Реал в полуфинале и получает путевку на "Олд Траффорд". Что было дальше знает каждый: серия пенальти и исторический удар Шевченко.

Следующего шанса ждал Юве долго: проигрыш в 1/8 Депортиво, поражение в 1/4 Ливерпулю, вылет в 1/4 от Арсенала. Снижение в Серию В из-за коррупционного скандала вообще отбросило Буффона от мечты довольно далеко. Казалось, что в погоне за кубком Лиги чемпионов Джиджи сменит клуб, именитые гранды открывали объятия звездному голкиперу. Но он остался верен своим принципам и не покинул команду даже в самый трудный момент.

Возвращение в большой турнир 2008/09 успешным не стало – первое место в группе и вылет от Челси в первом раунде плей-офф. В следующем году Юве вообще сенсационно не выходит из группы, дав дорогу Бордо и Баварии. Воплощение мечты кажется просто нереальным.

Пауза в ЛЧ продолжительностью в два сезона, смена поколений в команде и надежда на светлое будущее.

В сезоне 2012/13 все складывается хорошо: первое место в группе с Шахтером, уверенная деклассация Шальке в 1/8 финала. Но следующий этап приготовил неприятный сюрприз – Баварию. Остановить будущих чемпионов было нереально – дважды по 0:2 и вылет из турнира.

Казалось, Юве просто не хватает заряда и класса. Следующий турнир завершается уже групповым этапом. Джиджи верен туринцам, упорно верит в команду и не собирается никуда уходить. Судьба наградит его за это еще несколькими финалами.

Сезон 2014/15 в ЛЧ показался идеальным. Выход из посредственной группы, яркая победа над Боруссией, преодоление Монако и выигранная дуэль в Реале. Вот он – шанс воплотить мечту. Но последней ступенькой была Барселона с магическим Месси. 1:3 – болезненное приземление после высокого взлета.

Следующий случай пришлось ждать недолго – после драматического вылета ввод Баварии в следующем сезоне Юве снова играет в финале ЛЧ. В этот раз на пути мечты встал Реал. И снова никаких шансов на победу – счет 1:4 не позволяет говорить о равной борьбе.

Следующий розыгрыш ЛЧ снова завершится боем с Реалом. Джиджи пропустит самый красивый гол в свои ворота и потеряет самоконтроль, когда его команда после удивительного камбэка в Мадриде получит пенальти в свои ворота на последней минуте матча – красная карточка.

В отчаянии Джиджи уходит в ПСЖ, где ему обещают место в основе на игры Лиги чемпионов. Выезд успехом не увенчался, фортуна словно испытывала на Джиджи всю свою иронию. 1/8 с МЮ, снова пенальти на последней минуте все портит – для отражения удара Рэшфорда не хватает сантиметров. Без всяких надежд Буффон возвращается домой.

Завершение карьеры ЛЧ в Турине подарит яркие моменты и вылет от Лиона, выигранную дуэль с Месси и болезненное поражение Порту. Джиджи понимает, что написать историю победителя Лиги чемпионов ему не удастся, но его история в турнире – уникальна и ничем не хуже других. Улыбнувшись судьбе, проведшей его через множество испытаний, "Супермен" идет доигрывать в родную Парму. Где все начиналось – там все и кончится.