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Невилл заявил, что Манчестер Юнайтед снова выигрывает АПЛ раньше, чем это сделает Ливерпуль

22:31 11 Читати українською
Невилл заявил, что Манчестер Юнайтед снова выигрывает АПЛ раньше, чем это сделает Ливерпуль
Гари Невилл / фото из соцсетей

Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл выразил уверенность, что вскоре "красные дьяволы" вновь выигрывают английскую Премьер-лигу.

"В первые 18 лет моей жизни Манчестер Юнайтед не выиграл ни одного чемпионского титула. Но следующие 20 или 25 лет были прекрасными. Это было похоже на сказку.

"Это только начало", – Сульшер эмоционально прокомментировал победу над Челси и оценил дебют Магуайра

Но сейчас сделать это снова сложно. Я не тот, кто сидит каждый день и думает: "Боже мой, что, если они не выиграют чемпионат в этом году, что, если они не сделают это в следующем году, что, если они не подпишут этого игрока".

Ситуация в Манчестер Юнайтед может быть исправлена ​​вливанием небольшой суммы и хорошими решениями руководства клуба и скаутского отдела. В итоге клуб выйдет на правильный путь трансферной политики, у него будет отличный тренер – надеюсь, им останется Сульшер – и команда снова начнет побеждать. Это должно произойти. Я могу гарантировать вам, Манчестер Юнайтед снова выигрывает чемпионат. И, вероятно, сделает это раньше Ливерпуля, я считаю", – цитирует Невилла Metro со ссылкой на Sky Bet.

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