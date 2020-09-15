Невилл спрогнозировал, когда Манчестер Юнайтед снова станет чемпионом
Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл поделился мыслями о перспективах "красных дьяволов" в борьбе за титул чемпиона Англии на ближайшие годы.
"Единственное, что я могу гарантировать, – Манчестер Юнайтед станет чемпионом снова. Это может произойти не в этом и не в следующем сезоне. Но будет здорово, когда это произойдет. Чем дольше длится ожидание, тем круче ощущения во время триумфа.
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Я думаю не как фанат Юнайтед и не говорю, что мы должны выиграть в этом сезоне. Да, хотелось бы, но обычно чувствуешь, когда пришло твоё время. Сейчас этого ощущения нет.
Возможно, Юнайтед станет чемпионом, когда Клопп и Гвардиола уйдут из Ливерпуля и Манчестер Сити. Надеюсь, это произойдет в течение нескольких лет. Это будет шанс, потому что они оба – выдающиеся тренеры, которые построили замечательные команды. Но они уйдут через год, два или три. Это будет момент, когда Юнайтед сможет вернуться. Хотя, уверен, Челси думает так же о себе", – цитирует Невилла издание The Mirror.
Напомним, манкунианцы последний раз выигрывали золото английской Премьер-лиги еще в сезоне-2012/13 под руководством Алекса Фергюсона.
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