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Невилл призвал уволить руководство Манчестер Юнайтед

20 января 16:18 297 Читати українською
Невилл призвал уволить руководство Манчестер Юнайтед
Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд / Фотожаба Eurosport

Поражение от Ливерпуля (0:2) переполнила чашу терпения экс-защитника Манчестер Юнайтед Гари Невилла.

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15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Я не могу поверить, что все те инвестиции, которые были вложены в команду за последние 5-7 лет, в итоге вылились на поле в то, что мы увидели в матче с Ливерпулем.

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Несколько недель назад я видел статистику, согласно которой МЮ занимает второе место в мире по расходам на зарплаты игроков. Такой у них состав. Это непростительно.

Я не могу поменять владельцев Манчестер Юнайтед, этого никто не может сделать. Но мне трудно понять, почему владельцы доверяют этому руководству. В исполнительной команде клуба есть талантливые люди, способные приносить доход. Но клуб так и не сделал то, что должен был сделать уже много лет – назначить лучших руководителей. Но они этого не сделали, и это плохо", – цитирует Невилла Sky Sports.

После 23-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед находится на 5-й строчке турнирной таблицы, отставая от Ливерпуля на 30 очков.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Эд Вудворд Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Гари Невилл Гари Невилл
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