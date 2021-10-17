"У них есть ребус – Погба и Фернандеш, еще один настоящий ребус – Роналду и Кавани, еще один – Гринвуд, Рашфорд и Санчо. Сильные стороны этих игроков невозможно продемонстрировать, если долго владеть мячом. Великие футболисты способны играть по-разному, но они все-таки ближе к атаке.

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Игрокам Манчестер Юнайтед не хватает рабочей этики Бернарду Силвы, Кевина де Брюйне и Садио Мане. Футболисты мирового уровня, в каждом матче работают как настоящие псы. Я не вижу этого у звезд Юнайтед. Они не пашут, как Мане, Фирмино или Бернарду. Если хороший игрок работает упорнее, чем ты, то это означает, что ты не сможешь опередить их в таблице. Все просто.

Давление на тренера и игроков будет расти. С тренером клуб не сделает ничего. Я думаю, что МЮ стабилен уже 10 лет. Кажется, в клубе осознают, что эти моменты придется пережить.

Они пытаются устроить Варана, Санчо и Роналду в игру, и я чувствую, что они доведут дело до конца, но сейчас клуб под большим давлением. Здесь должно быть давление. Это Манчестер Юнайтед. Они потратили много денег, и в их составе – одни из лучших игроков мира", – цитирует Невилла Sky Sports.

После 8-ми туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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