"Не думаю, что четверка защитников команды сможет справиться сама по себе. Им нужна помощь, которую оказывают Сиссоко и Хьойберг. Наличие в составе Бейла, Моуры, Сона, Бергвейна вместе с Кейном делает Тоттенхэм большой угрозой для большинства команд.

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У "шпор" могут возникнуть проблемы с командами, которые будут отходить назад. Но в таком случае в дело вступает креативность Кейна и Бэйла.

Жозе Моуринью планирует выиграть Премьер-лигу. Таков его план. Не думаю, что ему удастся сделать это, если он решит сыграть в атакующий футбол против Манчестер Сити, Ливерпуля и других команд. Но игроки это понимают", – цитирует Невилла издание The Focus.

Напомним, подопечные Моуринью после 10 туров набрали 21 очко и занимают в турнирной таблице АПЛ первую строчку.

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