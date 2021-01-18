Невилл официально возглавил Интер Майами
20:42 - Читати українською
Тренерское кресло Интер Майами недолго оставалось пустым.
Фил Невилл стал главным тренером Интер Майами, сообщает официальный сайт клуба.
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О деталях контракта между сторонами не сообщается. Напомним, президент Интера Дэвид Бекхэм убедил своего бывшего партнера по Манчестер Юнайтед оставить женскую сборную Англии и перебраться в Майами.
Интер только в прошлом году дебютировал в МЛС и сумел финишировать на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
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