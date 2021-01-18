Фил Невилл стал главным тренером Интер Майами, сообщает официальный сайт клуба.

Фернандиньо покинет Манчестер Сити летом – у экс-хавбека Шахтера есть два варианта продолжения карьеры за океаном

О деталях контракта между сторонами не сообщается. Напомним, президент Интера Дэвид Бекхэм убедил своего бывшего партнера по Манчестер Юнайтед оставить женскую сборную Англии и перебраться в Майами.

Интер только в прошлом году дебютировал в МЛС и сумел финишировать на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

"За нас грав брат Аїли Юссуфа – опорник, 190 см": українець рекомендував Хвічу в УПЛ, а зараз працює у Чикаго Файр