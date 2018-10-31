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Невилл объяснил, почему из-за перестановок в Реале проблемы могут возникнуть у Тоттенхэма

30 октября 23:10 157 Читати українською
Невилл объяснил, почему из-за перестановок в Реале проблемы могут возникнуть у Тоттенхэма
Маурисио Почеттино / фото из соцсетей

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что у Тоттенхэма могут быть большие проблемы, если Реал попытается переманить главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино.

"Почеттино может предложить работу нового уровня один из крупнейших клубов в мировом футболе. В этот момент любой тренер задумается: "Возможно, это правильный момент для меня, чтобы сделать следующий шаг".

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Я считаю, что если Реал действительно захочет видеть его у себя, то в ближайшие несколько дней у Тоттенхэма возникнут реальные проблемы", – цитирует Невилла Sky Sports.

По информации СМИ, Почеттино является одним из главных кандидатов на пост главного тренера мадридской команды.

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