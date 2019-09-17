Невилл назвал трех игроков, которых пригласил бы в Манчестер Юнайтед

Экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии ответил на вопросы болельщиков и высказал свое мнение относительно усиления манкунианцев.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Гари Невилл, который сейчас выступает в роли эксперта на британском телевидении, в социальной сети Твиттер ответил на вопросы болельщиков. Один из них касался его бывшего клуба, а именно усиления команды. Вопрос звучал следующим образом: "Три игрока, которых ты подписал бы в Манчестер Юнайтед?"

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"Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе", – не колеблясь написал Невилл в своем Твиттере.

Напомним, Гари Невилл защищал цвета Манчестер Юнайтед в 1992-2011 годах. С декабря 2015 по март 2016 года он возглавлял испанскую Валенсию, с которой сумел победить лишь в трех матчах Ла Лиги с шестнадцати.

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