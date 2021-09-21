Легенда "красных дьяволов" Гари Невилл оценил шансы Манчестер Юнайтед на триумф в АПЛ сезона 2021/22 после поединка с командой Ярмоленко (2:1).

"МЮ повезло в конце матча с Вест Хэмом, но есть набор случайностей, которые играют свою роль по ходу матчей. Игра Манчестер Юнайтед не напоминала то, что мы увидели в исполнении Челси. Вот почему я говорю, что лучшая команда выигрывает лигу.

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Если МЮ продолжит в том же духе, то сможет выиграть чемпионат благодаря импульсу, отдельным моментам, большому количеству замечательных игроков в группе атаки. Но все-таки Челси как команда выглядит лучше, глаза не обманывают нас", – цитирует Невилла Sky Sports.

К слову, после 5-ти сыгранных туров подопечные Уле Гуннара Сульшера имеют в активе 13 очков и расположились на вершине турнирной таблицы вместе с Челси и Ливерпулем, у которых столько же пунктов.

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