Невилл: Кейн выиграет "Золотую бутсу" ЧМ-2018, но он не в форме

Эксперт Sky Sports Гари Невилл остался недоволен игрой лидера сборной Англии Харри Кейна в последних матчах чемпионата мира-2018.

"Кейн, скорее всего, выиграет "Золотую бутсу" ЧМ-2018, но после основного времени в матче с Колумбией он не был самим собой. В таком состоянии он провел два экстра-тайма с колумбийцами, а также матчи со Швецией, Хорватией и Бельгией.

Мне кажется, Гарри не в форме. Во втором тайме с бельгийцами у него было несколько хороших возможностей, но он не воспользовался ими.

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Вы можете говорить о полузащите, но факт в том, что Кейн сам не свой в последних трех матчах, и это сыграло свою роль. Он может изменить ход матча и создать гол из ничего.

Выход в полуфинал – огромное достижение для сборной Англии. Конечно, нам помогло расположение команд в турнирной сетке плей-офф. Считаю, что неуместно говорить о трех поражения, так как через 15 или 20 лет люди будут помнить только о выходе в полуфинал", – цитирует Невилла издание Sky Sports.

Напомним, сборная Бельгии обыграла сборную Англии в матче за третье место со счетом 2:0 благодаря голам Томаса Менье и Эдена Азара.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча