Манчестер Юнайтед за тайм сгорел в гостях у Брентфорда, пропустив 4 гола. Команда Эрика Тен Хага начала сезон с двух поражений от середняков и опустилась на дно турнирной таблицы. Гарри Невилл и Джейми Каррагер обсудили причины в эфире Sky Sports.

Тен Хаг – о позорном поражении от Брентфорда: "Манчестер Юнайтед нужны новые и качественные игроки"

Бывшие звезды АПЛ, а ныне звезды телевидения выдали горячую перепалку. Невилл всю вину за кризис сбрасывает на владельцев МЮ – семью Глейзеров, недостаточно инвестирующих и ужасно управляющих клубом. Каррагер сосредоточил свою критику на футболистах.

Оппоненты традиционно не сдерживали себя в словах и повышали друг на друга голос. Джейми вообще выпалил в адрес Гари: "Смотри на меня, когда я говорю". В конце концов, они свели все к юмору и пошутили, что могли бы встретиться в андеркарде боя Усик – Джошуа (20 августа).

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма