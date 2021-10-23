Черноморец и Львов не выявили сильнейшего в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первая 45-минутка не была яркой в ​​плане атак, но вторая оправдала ожидания болельщиков. Открыл счет Михайленко, пробив из-за пределов штрафной.

Черноморец расписал голевую ничью со Львовом – безвыигрышная серия "моряков" продолжается восемь игр