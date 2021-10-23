Невезение одесситов в видеообзоре матча Черноморец – Львов – 1:1
23:59 - Читати українською
Черноморец и Львов не выявили сильнейшего в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Эрнест Антви 77’
77’ Эрнест Антви
Первая 45-минутка не была яркой в плане атак, но вторая оправдала ожидания болельщиков. Открыл счет Михайленко, пробив из-за пределов штрафной.
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Львов ответил довольно быстро благодаря индивидуальным действиям Эрнеста. До и после гола "горожан" одесситы могли забивать еще, но дважды Ильющенкова спасала перекладина. Львов и Черноморец теперь имеют в активе по 7 зачетных баллов и расположились на 13-14 ступеньках.
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